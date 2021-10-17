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Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки

17 октября 2021, 11:26
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Ожидать стабилизации с COVID-19 в Украине пока нет причин, считает Андрей Александрин.

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В Украине прогнозируют новый локдаун / УНИАН

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине продолжит ухудшаться, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как пишет он в материале на Главреде, ожидать стабилизации в Украине пока нет причин.

"Жесткий локдаун будет введен в любом случае. Это произойдет, как только будут заполнено критическое большинство коек в лечебных учреждениях", - предупредил эксперт.

Он пояснил, что по нынешней тенденции, уровень заполняемости больничных коек уже превысил как показатели весны 2021, так и осени 2020 года.

"А это значит, что локдаун будет введен уже в ближайшее время. По всем расчетам, все должно было начаться только с середины октября, но эти ожидания, к сожалению, не оправдались, потому рост заболеваемости случился намного раньше. Потому уже в ноябре мы можем стать заложниками тотального карантина", - отметил глава НЭГИК.

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"Крутое пике" с COVID-19: эксперт назвал причины

При этом он пояснил, что в Украине отрицательное пике с коронавирусом обусловлено несколькими факторами:

  • уровень вакцинопрофилактики в Украине крайне низкий (с учетом низкого уровня вакцинации, особенно в группах риска, можно говорить о том, что украинское общество сегодня не защищено);
  • в Украине с начала пандемии не внедрили ни одной программы инфекционной безопасности социально-критических объектов - детских садов, школ и транспорта.

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Коронавирус в Украине:

Согласно данным на утро воскресенья, 17 октября, коронавирус в Украине за прошедшие сутки обнаружили у 11 288 человек. Из них 1086 детей и 154 медицинских работника.

За минувшие 24 часа с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 747 человек. Выздоровел 3 541 человек. Погибли 219 людей.

Больше всего заражений зафиксировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (748), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.

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