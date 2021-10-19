Полтора миллиона прививок и новый рекорд: в Минздраве объявили об ускорении вакцинации в Украине

В Украине должны делать около 1,5 миллионов прививок в неделю - Ляшко / УНИАН

Регионам Украины поставлена задача выйти на уровень 1,5 миллиона прививок в неделю. За прошедшие сутки прививку сделали 193 тысячи человек, и это новый суточный рекорд вакцинации против коронавируса. В Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях после того, как они попали в красную зону, в два раза выросли показатели прививочные показатели. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, глава ведомства рассказал о том, что по поручению премьер-министра для регионов уже установили целевые показатели, согласно которым они должны обеспечить вакцинацию 1,5 миллионов человек в неделю.Читайте такжеВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - сказал Ляшко.

Также указывается, что за прошедшие 24 часа обновился рекорд по числу прививок от коронавируса. За сутки вакцинировались более 193 тысячи украинцев.

Причем показатели по вакцинации против COVID-19 уже в два раза выросли в тех регионах, которые оказались в красной зоне – в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

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Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас перед местными властями стоит задача создать большее количество центров вакцинации и организовать графики, которые будут максимально удобными для населения.

Вакцинация от СOVID-19 в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение, направленное на обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине. Привиться должны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

13 октября в Минздраве рассказали о подготовке властями проекта изменений, предусматривающего расширение категории лиц, которые должны сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке. Вероятно, вакцинация станет обязательной для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, сотрудников центров социальных услуг, а также лиц, работающих на предприятиях критической инфраструктуры.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил ситуации дополнительной вакцинации от коронавируса в Украине. Это повторная прививка через 6-8 месяцев после того, как человек проходит полный прививочный курс.