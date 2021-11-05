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Без вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельника

5 ноября 2021, 11:53
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В Минздраве назвали исключения из списка обязательной вакцинации от коронавируса.

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Без вакцинации украинцев могут не пустиь на работу / УНИАН

В соответствии с постановлением Кабинета министров, утвержден порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

В документе, размещенном на Правительственном портале, уточняется, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

От кого требуют обязательную вакцинацицю

На период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессиональнго (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Отстранение от работы без вакцинации: что будет с зарплатами работников

Отмечается, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде, части первой статьи 1 закона "Об оплате труда" и части третьей статьи 5 закона "О государственной службе".

Постановлением предусмотрено, что отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.

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Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Без вакцинации не пустят на работу: в Минздраве назвали исключения

Заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин уточнил, что есть исключения из списка обязательной вакцинации.

"Работники вышеуказанных организаций, если они на 8 ноября не будут иметь прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются. Не могут быть отстранены лица, которые имеют противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас эта форма справки "028" находится на утверждении органов исполнительной власти, и в ней не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может на законных основаниях требовать такое медицинское заключение.

Главный санврач уточнил, что такое медицинское заключение с 3-месячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.

Кузин также добавил, что работники, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены.

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Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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