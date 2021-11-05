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Нужно срочно тянуть на прививку: врач объяснил, кому вакцинация от COVID-19 нужна в первую очередь

5 ноября 2021, 03:54
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В Украине много тяжелых случаев течения коронавирусной болезни. Среди тех, кто попадает в реанимации, много стариков. И, как правило, они не вакцинированы.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
В больницу в тяжелом состоянии часто попадают пожилые украинцы / facebook.com/moz.ukr

В Украине темпы вакцинации от коронавируса ускорились, но среди тех, кто хочет сделать прививку мало пожилых людей. А вакцинация именно этой категории населения могла бы уменьшить нагрузку на больницы. Такое мнение озвучил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

В Украине довольно много тяжелых случаев течения коронавирусной болезни. Среди тех, кто попадает в реанимации, много именно стариков, и, как правило, они не вакцинированы.

"Такие больные заполняют больницы и особенно реанимации", – сказал Бережнов в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, вакцинация украинцев более старшего возраста уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию.

"Нужно хотя бы один раз их уколоть", – сказал эксперт.

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Он же подчеркнул, что после того, как многие школы были закрыты на карантин, а детей отправили учиться домой, риск возрос именно для пожилой группы населения. Ведь именно с ними родители вынуждены оставлять детей, чтобы ходить на работу.

"Тут надо решать: или быстро тянуть дедушек и бабушек на прививку, чтобы в случае заражения они легче болели, или ограничить контакты", – отметил Бережнов.

Он подчеркнул, что в период пандемии пожилым людям не стоит лишний раз выходить из дома, так как даже после вакцинации их организм не настолько крепкий как у молодых, и ему тяжелее сопротивляться инфекции.

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Бережнов посоветовал покупать кислородные концентраторы.

"Я не делаю им рекламу, но после 60 иногда полезно подышать кислородом. Можно выходить на свежий воздух, но так как его найти сложно, можно пользоваться концентратором", – добавил эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Сергей Бережнов заявил, что уже через неделю волна коронавирусной инфекции в Украине может пойти на спад. Чтобы это произошло, украинцы должны выполнить два главных условия - сделать прививку от COVID-19 и строго придерживаться карантинных правил, в частности - носить маски в общественных местах.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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