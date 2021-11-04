Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на спад уже через неделю: врач назвал два условия

Украинцы должны строго придерживаться карантинных правил/ УНИАН

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что уже через неделю волна коронавирусной инфекции в Украине может пойти на спад. Чтобы это произошло, украинцы должны выполнить два главных условия - сделать прививку от COVID-19 и строго придерживаться карантинных правил, в частности - носить маски в общественных местах.

Бережнов заявил в интервью изданию Obozrevatel, что карантинных мер, которые уже введены в государстве, достаточно для того, чтобы статистика заболеваемости пошла вниз. Однако украинцы не спешат выполнять карантинные предписания, а уровень вакцинации все еще остается низким.

"Число тех, кто попадает в больницу, немного уменьшается. Но медики в реанимациях, говорят, что практически 100% их пациентов непривиты. Значит, надо сделать прививки тем, кто не привит, и соблюдать все защитные меры", – сказал Бережнов.

По его словам, учитывая нынешние обстоятельства, еще две ближайшие недели в Украине будут фиксировать достаточно высокие цифры заражения коронавирусом и госпитализаций. При этом реальная цифра заболевших вероятно намного больше, чем официальная.

Читайте такжеНедоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFPБывший главный санврач добавил, что, по его мнению, государство действует слишком мягко. Он напомнил, что когда в 1970 году в Одессе была вспышка холеры, то город оцепили войска. Также, как позитивный пример карантинных ограничений в разгар пандемии, он привел Китай.

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"Как только началась эпидемия, они действовали так, как положено: все блокируем, никто не выходит, "расстрел на месте". Поэтому несмотря на миллиардное население в стране, сегодня там единицы больных COVID-19", – сказал Бережнов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. Летальных случаев было 720.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом 1 ноября заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. COVID может перейти в форму сезонной болезни.

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