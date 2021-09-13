УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Горючего материала" для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине

13 сентября 2021, 08:01

Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться. До введения "красной" зоны у нас остался месяц-полтора, максимум два, считает Сергей Бережнов.

локдаун
Локдаун в Украине могут объявить в октябре-ноябре / УНИАН

В начале октября число выявленных зараженных коронавирусом украинцев может достигнуть числа в шесть тысяч каждые сутки. В этом случае потребуется введение локдауна. Такой прогноз озвучил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

По его словам, в стране по-прежнему много "горючего материала" для вируса – людей, не имеющих к нему иммунитета, передает Obozrevatel.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, но она однозначно будет ухудшаться. До уровня заболеваемости порядка 6 тысяч в сутки, то есть до "красной" зоны, у нас месяц-полтора, максимум два", – считает Бережнов.

О уточнил, что вакцинированы от коронавируса в Украине около пяти миллионов человек, еще около двух миллионов переболели COVID-19.

"Кто-то скрыто переболел. Допустим, около 10 миллионов у нас уже имеют какой-то иммунитет. Но горючего материала еще более, чем достаточно", – отметил врач.

Реклама

При этом из-за сезонного подъема респираторной заболеваемости и начала учебного года статистика по коронавирусу пойдет вверх.

"Дети – это локомотив всех инфекционных заболеваний. Они переносят заболевание легче, кроме сугубо детских инфекций, они более активны и более подвержены риску заражения. Во время уроков они сидят в закрытых помещениях. К сожалению, вентиляция и проветривание в школах у нас не очень хорошо налажены", - резюмировал Бережнов.

Как сообщал Главред, в Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.

viber
коронавирус новости Украины COVID-19 карантин в Украине коронавирус новости новости Умани карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость ««Горючего материала» для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессииJerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успехГороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех Мир останется без интернета: ученые назвали дату крупномасштабного бедствияМир останется без интернета: ученые назвали дату крупномасштабного бедствия Почтоматы закроют: Новая почта предупредила о коллапсе с посылками и назвала причинуПочтоматы закроют: Новая почта предупредила о коллапсе с посылками и назвала причину Оккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метроОккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метро

Последние новости

08:05

У Зеленского разрешили жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму

08:01

"Горючего материала" для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине Видео

07:45

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать мнение

07:19

Школьник из Запорожской области в прямом эфире потоптался по учебнику украинского языка

07:10

Россию ждет бунт и появление "нового Навального" – астролог

Реклама
06:34

Зеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО

06:28

Стимул для вакцинации: зачем власти озвучили идею сертификатов с привилегиями мнение

06:02

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

05:28

Удар России из Воронежа и войска в Беларуси: эксперт объяснил, чего опасаться Украине

05:02

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

04:22

Мощная защита от ОРВИ: Комаровский дал неожиданный совет и поделился рецептом Видео

03:50

Капкан для Украины с Россией и слова Зеленского: эксперт предупредил об опасности большой войны Видео

03:02

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

02:16

Галкин и Пугачева страстно поцеловались во время вечеринки Видео

01:37

Космический взлет цен: украинцев предупредили о новом подорожании электроэнергии Видео

00:51

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

00:19

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание Видео

12 сентября, воскресенье
23:55

Гибель судьи Печерского суда под Киевом: СМИ назвали основные версии

23:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:28

В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Реклама
21:31

Союзное государство и интеграция Москвы с Минском: у Путина объявили об условии поглощения Беларуси Видео

21:03

В Крыму любительница экстрима с ребенком устроила фотосессию на краю скалы Видео

20:57

План по Крыму и подписание документа: у Зеленского назвали сценарий новой поездки гаранта в США

20:22

На Житомирщине упал самолет зацепился за деревья, пострадал пилот Видео

20:02

Под Москвой мужчина избил и ограбил маленькую девочку

19:49

"Хотите жить безопасно – приезжайте": Лукашенко разразился резким ультиматумом в адрес Запада

19:32

ВОЗ и забота о здоровье - это давно уже разные вселенные мнение

19:10

В центре Киева пьяный водитель влетел в автомобиль патрульных

19:00

Приметы на 13 сентября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду Видео

18:44

Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

18:30

У Путина хотят ограничить иностранный сегмент интернета - Bellingcat

17:53

Донбасс и конкретные решения: на Банковой назвали требования Зеленского по переговорам

17:33

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Фото

17:09

Вопрос Крыма – на повестке дня: у Зеленского поставили условие Кремлю по встрече с Путиным

16:41

Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео

16:39

Северный поток-2 – это удар не только по Украине: Шмыгаль предупредил Европу об опасности Видео

16:25

В Украине в школьных дневниках нашли оды Ленину и Тимати

16:06

"Разделяет один народ": в России разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за слов о войне Видео

15:26

Участник событий оккупации Крыма: в Чехии по запросу Украины арестован гражданин России

14:58

Пьяное ДТП в Бердянске: депутат за рулем авто сбил пешехода и протаранил столб

Реклама
14:50

Травмы, ожоги и сотрясение мозга: в Николаеве подрались пассажиры маршрутки и водитель фуры Видео

13:58

Смерть судьи Печерского суда под Киевом: правоохранители раскрыли детали

13:24

Швырнул урну для мусора и ударил: в Одессе неадекват жестоко избил девушку Видео

13:11

"50% - отец, ребенок - вещь, коробит от бирки": в Сети обсуждают "креатив" нововолынского роддома

12:40

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х Фото

12:28

Пошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского суда Видео

12:05

12-летний школьник из Одесской области попал в реанимацию после укуса клеща, его парализовало Видео

11:41

Холодный фронт разрушит антициклон, в Украину идет похолодание – синоптик Видео

11:19

Спустя 20 лет ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября Видео

10:59

Почтоматы закроют: Новая почта предупредила о коллапсе с посылками и назвала причину Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять