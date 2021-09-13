"Горючего материала" для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине

Локдаун в Украине могут объявить в октябре-ноябре / УНИАН

В начале октября число выявленных зараженных коронавирусом украинцев может достигнуть числа в шесть тысяч каждые сутки. В этом случае потребуется введение локдауна. Такой прогноз озвучил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

По его словам, в стране по-прежнему много "горючего материала" для вируса – людей, не имеющих к нему иммунитета, передает Obozrevatel.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, но она однозначно будет ухудшаться. До уровня заболеваемости порядка 6 тысяч в сутки, то есть до "красной" зоны, у нас месяц-полтора, максимум два", – считает Бережнов.

О уточнил, что вакцинированы от коронавируса в Украине около пяти миллионов человек, еще около двух миллионов переболели COVID-19.

"Кто-то скрыто переболел. Допустим, около 10 миллионов у нас уже имеют какой-то иммунитет. Но горючего материала еще более, чем достаточно", – отметил врач.

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При этом из-за сезонного подъема респираторной заболеваемости и начала учебного года статистика по коронавирусу пойдет вверх.

"Дети – это локомотив всех инфекционных заболеваний. Они переносят заболевание легче, кроме сугубо детских инфекций, они более активны и более подвержены риску заражения. Во время уроков они сидят в закрытых помещениях. К сожалению, вентиляция и проветривание в школах у нас не очень хорошо налажены", - резюмировал Бережнов.

Как сообщал Главред, в Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.