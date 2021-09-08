Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре

Украине пока не грозит третья волна коронавируса и красная зона - Радуцкий / Фото Reuters

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно. При этом медицинская система должна выдержать даже 70 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в сутки. Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"По прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых, значительное ухудшение ситуации может наступить на конец октября – начало ноября", - цитирует его ТСН.

Кроме того, парламентарий сказал, что несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, речь о красной зоне и третьей волне COVID-19 пока не идет.Читайте такжеУкраина в желтой зоне с 9 сентября: СМИ узнали о планах властей по усилению карантина

При этом Радуцкий подчеркнул, что государство готово к новой волне коронавирусной инфекции, а медицинская система должна выдержать даже в том случае, если будет регистрироваться 70 тысяч заражений ежесуточно.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Кабинет министров 11 августа принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 1 октября. Власти уточнили, что картина заболеваемости коронавирусом под контролем, однако ухудшается ситуация с показателями по госпитализации.

Реклама

В Минздраве отметили, что карантинные меры в Украине ужесточат в том случае, если вырастет число заражений COVID-19, а количество тестов сократится. При этом в случае попадания одного региона в красную зону, "желтой" станет вся страна.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий допустил ситуацию, при которой Украину переведут в желтую зону уже с 13 сентября. В Винницкой, Львовской и Черновицкой областях, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом хуже, чем в других регионах, могут ввести ограничения оранжевой и красной эпидемиологических зон.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что уже на днях комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о переводе всех регионов Украины в желтую зону.