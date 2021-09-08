УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре

8 сентября 2021, 17:05

Медицинская система способна выдержать 70 тысяч возможных заражений в сутки, сказал Михаил Радуцкий.

коронавирус
Украине пока не грозит третья волна коронавируса и красная зона - Радуцкий / Фото Reuters

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно. При этом медицинская система должна выдержать даже 70 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в сутки. Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"По прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых, значительное ухудшение ситуации может наступить на конец октября – начало ноября", - цитирует его ТСН.

Кроме того, парламентарий сказал, что несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, речь о красной зоне и третьей волне COVID-19 пока не идет.Читайте такжеУкраина в желтой зоне с 9 сентября: СМИ узнали о планах властей по усилению карантина

При этом Радуцкий подчеркнул, что государство готово к новой волне коронавирусной инфекции, а медицинская система должна выдержать даже в том случае, если будет регистрироваться 70 тысяч заражений ежесуточно.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Кабинет министров 11 августа принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 1 октября. Власти уточнили, что картина заболеваемости коронавирусом под контролем, однако ухудшается ситуация с показателями по госпитализации.

Реклама

В Минздраве отметили, что карантинные меры в Украине ужесточат в том случае, если вырастет число заражений COVID-19, а количество тестов сократится. При этом в случае попадания одного региона в красную зону, "желтой" станет вся страна.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий допустил ситуацию, при которой Украину переведут в желтую зону уже с 13 сентября. В Винницкой, Львовской и Черновицкой областях, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом хуже, чем в других регионах, могут ввести ограничения оранжевой и красной эпидемиологических зон.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что уже на днях комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о переводе всех регионов Украины в желтую зону.

viber
новости Украины Михаил Радуцкий COVID-19 карантин в Украине красная зона
Сейчас вы просматриваете новость «Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине вырисовывается главный проблемный регионВ Украине вырисовывается главный проблемный регион Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябреПобьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля БельмондоБаловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаунК Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбовНазвана худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов

Последние новости

17:08

Череп в крови и дневник с распланированными убийствами: в доме стрелявшей из арбалета прошел обыск

17:05

Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре Видео

17:04

За 10 лет украинские металлурги вложили в развитие от 50% до 80% заработанных денег

16:53

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом Видео

Реклама
16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

16:09

Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте Видео

16:00

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

15:57

Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

15:53

Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

15:40

На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

15:35

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской Видео

15:33

Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям Видео

15:25

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

14:55

"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады Видео

14:36

Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Видео

14:28

Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

14:24

Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО Видео

Реклама
14:20

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

14:16

Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

13:53

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль заявил об усилении карантина

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира Видео

13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

12:34

Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

12:17

Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

12:17

Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

12:05

Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба Видео

12:05

Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

11:16

Можно принимать суда с максимальными габаритами: в порту Черноморска появится новый пирс

Реклама
11:13

Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

11:06

Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

10:53

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в Минздраве Украины отчитались об успехах вакцинации Видео

10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавирусной волной Видео

09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять