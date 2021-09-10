Карантин в Украине могут усилить: Ляшко рассказал о введении "желтой" и "красной" зон

Переход в "желтую" зону может произойти в третьей декаде сентября / УНИАН

В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Ляшко объяснил, что сейчас его ведомство отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Речь идет о внесении изменений в адаптивный карантин. Если правительство одобрит изменения, постановление вступит в силу уже через 7 дней.

"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а "красный" будет устанавливаться для определенной конкретной области", – добавил министр.

Ближайшее заседание Кабмина запланировано на 15 сентября.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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