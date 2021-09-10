Карантин в Украине могут усилить: Ляшко рассказал о введении "желтой" и "красной" зон

Сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.
В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
Ляшко объяснил, что сейчас его ведомство отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Речь идет о внесении изменений в адаптивный карантин. Если правительство одобрит изменения, постановление вступит в силу уже через 7 дней.
"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а "красный" будет устанавливаться для определенной конкретной области", – добавил министр.
Ближайшее заседание Кабмина запланировано на 15 сентября.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.
COVID-19: последние новости
- По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 615 жителей страны.
- По количеству новых зараженных лидирует Киев. Там зафиксировали 406 случаев заражения.
- По данным СМИ, Украину могут перевести в красную зону уже через 2 недели.
- Премьер Денис Шмыгаль 8 сентября сообщил, что правительство планирует действовать на опережение. Именно поэтому возвращение в желтую зону будут рассматривать уже в ближайшие дни.