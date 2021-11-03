Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19

Коронавирус убил в столице более шести тысяч людей / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро среды, 3 ноября, убил за сутки рекордное число пациентов за все время эпидемии COVID-19 в городе. Жертвами болезни стали 69 человек. Антирекорд столица устанавливает уже второй день подряд.

За минувшие 24 часа в столице выявили 2024 новых случая коронавируса, свидетельствуют данные на сайте Минздрава. При этом, выздоровели 1110 человек.

Активных больных в Киеве - 25 489 человек. Всего умерли от COVID-19 6337 человек.

Сколько жертв коронавируса в Киеве - статистика / index.minfin.com.ua

Как сообщал Главред, с 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию. Люди хоть и были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию.

В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

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