Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19

По состоянию на утро 3 ноября коронавирус убил за сутки 69 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии.
Коронавирус в Киеве по состоянию на утро среды, 3 ноября, убил за сутки рекордное число пациентов за все время эпидемии COVID-19 в городе. Жертвами болезни стали 69 человек. Антирекорд столица устанавливает уже второй день подряд.
За минувшие 24 часа в столице выявили 2024 новых случая коронавируса, свидетельствуют данные на сайте Минздрава. При этом, выздоровели 1110 человек.
Активных больных в Киеве - 25 489 человек. Всего умерли от COVID-19 6337 человек.
Как сообщал Главред, с 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию. Люди хоть и были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию.
В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.
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