Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19

В Киеве люди подрались в очереди на прививки от коронавируса / Скриншот видео facebook.com/operativeukr

С 1 ноября Киев перешел в красную зону. Чтобы избежать последствий "карантина невакцинированных", жители столицы массово пошли делать прививки от коронавируса. В длинной очереди дело дошло до драки.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный в Facebook.

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации обезумели", - говорится в описании к видео.

Как видно на кадрах, у входа в центр вакцинации собралась толпа людей, которые хотели получить прививку от COVID-19. При этом часть людей столпилась возле двух мужчин на полу, которые дрались. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

Отметим, хотя желающие сделать прививку были в масках, о соблюдении социальной дистанции из-за столпотворения речь даже не шла.

Реклама

Как сообщал Главред, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

В частности, с 1 ноября для того, чтобы посетить торговый центр, заведение питания или некоторые государственные учреждения, а также проехаться в общественном транспорте столицы, нужно предъявить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19 ("желтый" или "зеленый" внутренний документ или международный);

отрицательный свежий тест, сделанный методом ПЦР или экспресс-методом для обнаружения антигена SARS-CoV-2;

документ, удостоверяющий выздоровление от коронавируса.

Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

Ранее Министерство здравоохранения украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать уже в начале ноября.