"Армагеддон" в очередях на вакцинацию: киевляне устраивают стычки и ссоры

/ УНИАН

В Киеве в массовых очередях желающих сделать вакцину от коронавируса происходят скандалы и ссоры.

Некоторые люди пытаются пройти без очередей, что вызывает законное возмущение других. При этом возникает конфликтная атмосфера, говорится в материале канала Украина 24.

"Серьёзно, вот вы не пройдете... Сколько вас там приехало? Ну я вас не пропущу... Здесь тоже стоят люди - по 20 человек... Мне все равно на твою работу! У меня что, работы нет, или что?", - кричал один из мужчин.

Скандалы в очередях на вакцинацию: в чем причина

Журналисты подчеркивают, что это происходит потому, что электронная очередь сбилась. Тогда людей начали распределять по "живым" очередям – в зависимости от того, какой препарат они хотят получить.

Большинство желающих были прививаться Пфайзером, но были люди, которым было безразлично каким препаратом, главное – сегодня получить прививку.

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Также была утром очередь из людей, которые вчера не смогли попасть на вакцинацию - простояли весь день, но до них так очередь и не дошла. Поэтому они пришли сегодня и у них тоже был такой себе "приоритет".

Что говорят медики о буме вакцинации в Киеве

Сотрудники мобильных бригад говорят, что людей очень много, не хватает рук, чтобы прививать всех и чтобы делать это быстро. Также они отмечали, что сами люди ведут себя не так, как им говорят, не следуют указаниям, которые им дают медработники, и это также им усложняет работу.

В то же время больше всего людей было в обед. Утром их было поменьше, потом они подходили, сейчас очередь обновилась. Запускают людей каждые 15 минут – заходит группа на вакцинацию одним из препаратов.

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Напомним, что в Киеве усилят карантин с 1 ноября. Поездки в общественном транспорте, посещение кафе, баров и ресторанов разрешены только в том случае, если у человека есть сертификат вакцинации, либо же ПЦР-тест сроком на 72 часа.