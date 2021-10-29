Опасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19

В Раде рассказали о противопоказаниях к вакцинации / Getty

Министерство здравоохранения украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Теперь украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

По его информации, справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать уже в начале ноября.

Кому не рекомендуют делавть прививку от коронавируса

"Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также – оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками", - написал Радуцкий.

В качестве примера он привел диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией", который в определенных случаях означает абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие).

Реклама

"Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью", - написал парламентарий.

При этом Радуцкий подчеркнул, что в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач, и призвал граждан не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

Сколько людей в Украине имеют противопоказания к вакцинации

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения, рассказал парламентарий.

Он также отметил, что согласно постановлению правительства №1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку, однако наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Радуцкий рассказал, что данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении Дія.

Он также выступил за установление жесткого контроля над предоставлением таких справок ввиду массовой фальсификации справок о вакцинации в Украине в настоящее время.

"У злоумышленников не должно возникнуть соблазна начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", - подчеркнул Радуцкий.

Читайте такжеВ Раде рассказали, при каких условиях вакцина может стать платной и когда

Коронавирус в Украине

Напомним, за минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 26 тысяч 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует суточная статистика, опубликованная пресс-службой министерства здравоохранения.

Отметим, что цифра в почти 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Вместе с тем от коронавируса выздоровели 9 784 человека, 648 умерло.