Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19

В Украине рекордное число показателей заражения COVID-19 / Фото Reuters

За минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 26 тысяч 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует суточная статистика, опубликованная пресс-службой министерства здравоохранения.

Отметим, что цифра в почти 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Вместе с тем от коронавируса выздоровели 9 784 человека, 648 умерло.

"За сутки 28 октября в Украине: зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491); 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 463 человека; летальных исходов – 648; поправилось – 9 784 человека", - сообщил Минздрав.

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Где наибольшее число заражений коронавирусом:

Днепропетровская область - 2164 случая;

Одесская область - 2156 случаев,

Львовская область - 1702 случая,

Харьковская область - 1497 случаев,

город Киев — 1616 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 878 674 человека, выздоровело – 2 421 495 человек, летальных случаев – 66 852 человека.

С начала прививочной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 17 082 799 прививок.

Напомним, 27 октября в Украине были обнаружены 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов. От COVID-19 за это время умерли 576 человек, выздоровели - 10 006.