Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

В Украине установлен коронавирусный антирекорд / facebook.com/moz.ukr

По состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.

От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006, сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Харьковской (1517) и Запорожской (1449) областях. 1451 случаев коронавируса диагностировано в Киеве.

Вакцинация в Украине

Вакцинировались – 291 985;

Одна доза – 212 684;

Вторая доза – 79 301.

Стоит отметить, что суточный прирост больных коронавирусом за 27 октября стал наибольшим за все время пандемии - 26 071 человек.

Количество инфицированных по дням / index.minfin.com.ua

Коронавирус в Украине: в красной зоне карантина уже 15 областей

27 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено ужесточить карантин в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.

Ранее в "красной" зоне оказались Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Ровенская области.