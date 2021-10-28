Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006.
По состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.
От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006, сообщили на сайте Министерства здравоохранения.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Харьковской (1517) и Запорожской (1449) областях. 1451 случаев коронавируса диагностировано в Киеве.
Вакцинация в Украине
- Вакцинировались – 291 985;
- Одна доза – 212 684;
- Вторая доза – 79 301.
Стоит отметить, что суточный прирост больных коронавирусом за 27 октября стал наибольшим за все время пандемии - 26 071 человек.
Коронавирус в Украине: в красной зоне карантина уже 15 областей
27 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено ужесточить карантин в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.
Ранее в "красной" зоне оказались Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Ровенская области.