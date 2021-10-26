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"Украинцы – специфические, должны услышать 200 раз": медик заявил о важности пропаганды вакцинации

26 октября 2021, 14:40

По словам Евгения Симонца, одной из причин недоверия населения является то, что законы во время пандемии не едины для всех.

вакцинация
Медик рассказал о важности пропаганды вакцинации / УНИАН

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, украинцы не спешат прививаться. По данным Минкульта, европейские показатели вакцинации – около 70%, в ОАЭ привито практически все население – 98%, а в Украине эта цифра очень низкая – 18%.

По словам пульмонолога Евгения Симонеца, низкий уровень вакцинации обусловлен отсутствием доверия у населения. Однако медик убежден, что нужно продолжать агитировать украинцев делать прививки от ковида, передает 24 канал.

По словам Евгения Симонца, одной из причин недоверия населения является то, что законы во время пандемии не едины для всех. В качестве примера медик приводит ситуацию с начала карантина, когда всем украинцам запретили даже гулять в парках, а ресторан "Велюр" продолжал свою работу.

Нужна постоянная агитация

Глава Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец отметил, что в Украине действует мощная антивакцинаторская пропаганда. Однако призывать людей вакцинироваться можно. Правда, нужно постоянно агитировать население.

"Украинцы – специфические. Они должны услышать двести раз. Есть такое выражение: "Пока жареный петух не клюнет – украинец не перекрестится". Приблизительно так и здесь, пока не объяснишь, двести раз не объяснишь, – не поймут", – заявил Симонец.

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Кроме того, одной из не менее важных проблем является ненадлежащий уровень квалификации семейных врачей в вопросах, связанных с COVID-19. То есть люди не могут получить надлежащую консультацию по поводу необходимости вакцинации и понять, чем отличаются между собой AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

По мнению Симонца, также негативно влияет на доверие к вакцинам то, что ряд украинских политиков призывают людей обязательно вакцинироваться, однако сами этого до сих пор не сделали.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

  • В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.
  • За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 – умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в красную зону рекомендовано перевести Житомирскую, Львовскую, Черниговскую, Луганскую и Хмельницкую области.
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