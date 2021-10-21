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"Максимально ограничат въезд": Ткаченко рассказал о последствиях низкой вакцинации украинцев

21 октября 2021, 14:36
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В Украине прививки от COVID-19 получили около 18% граждан.

небо,самолет
Из-за низкой вакцинации Европа может ограничить въезд украинцам / Reuters

Из-за низких темпов вакцинации в Украине Европа может максимально ограничить въезд для наших туристов. Ограничения будут продолжаться, пока Украина не достигнет хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко у себя в телеграме. По мнению министра, еще одной стороной вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от ковида – является туризм.

"Во времена пандемии это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживающих соответствующий уровень вакцинации", – отметил Ткаченко.

Глава Минкульта в качестве примера привел показатели вакцинации в Европе, где привито около 70%, в ОАЭ – 98%, и в Украине – 18%. Что, по его словам, крайне мало. В связи с этим Ткаченко говорит, что украинских туристов будут бояться, а поэтому дабы обезопасить себя Европа может максимально ограничить въезд для наших граждан.

Ткаченко вспомнил в этом контексте известное высказываний: "Европа начинается с тебя!" и призвал украинцев делать прививки от COVID-19.

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ЕС может внести Украину в "красную" зону

Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

viber
Евросоюз Александр Ткаченко запрет на въезд вакцинация от коронавируса
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