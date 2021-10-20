Останется ли безвиз: в МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

Украинцам, которые собрались за границу, могут "прикрутить гайки" / УНИАН

Европейский Союз пока не принял формальное решение об исключении Украины из "зеленой зоны", однако в случае принятия это решение не отменяет действие безвиза и не предусматривает тотального закрытия границ для украинцев.

Решение вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространения коронавирусной болезни, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко.

Решение так же может быть позже пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Николенко отметил, что решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза.

Читайте такжеУгроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуациюОкончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

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"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году", - пояснил Николенко.

Напомним, за минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два пути развития ситуации с коронавирусом для страны – вакцинация или локдаун.