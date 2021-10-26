Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону

В Украине расширили "красную" зону карантина до восьми областей.
По состоянию на вторник, 26 октября, в Украине еще две области попали в "красную" зону карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
На сегодняшней день максимальный уровень эпидемических ограничений введен в восьми областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По сравнению с вчерашним днем, в "красную" зону попали Ровенская и Николаевская области.
"Красная" зона карантина:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Ровенская область;
- Николаевская область.
"Оранжевая" зона карантина:
- город Киев;
- Волынская область,
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
"Желтая" зона карантина:
- Полтавская область;
- Кировоградская область;
- Закарпатская область;
- Винницкая область.
Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.
В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.