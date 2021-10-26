Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону

В Украине расширили "красную" зону карантина / УНИАН

По состоянию на вторник, 26 октября, в Украине еще две области попали в "красную" зону карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

На сегодняшней день максимальный уровень эпидемических ограничений введен в восьми областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По сравнению с вчерашним днем, в "красную" зону попали Ровенская и Николаевская области.

"Красная" зона карантина:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Одесская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Ровенская область;

Николаевская область.

"Оранжевая" зона карантина:

город Киев;

Волынская область,

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

"Желтая" зона карантина:

Полтавская область;

Кировоградская область;

Закарпатская область;

Винницкая область.

/ moz.gov.ua

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.