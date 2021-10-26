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Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону

26 октября 2021, 10:24
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В Украине расширили "красную" зону карантина до восьми областей.

Карантина
В Украине расширили "красную" зону карантина / УНИАН

По состоянию на вторник, 26 октября, в Украине еще две области попали в "красную" зону карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

На сегодняшней день максимальный уровень эпидемических ограничений введен в восьми областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По сравнению с вчерашним днем, в "красную" зону попали Ровенская и Николаевская области.

"Красная" зона карантина:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Херсонская область;
  • Ровенская область;
  • Николаевская область.

"Оранжевая" зона карантина:

  • город Киев;
  • Волынская область,
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

"Желтая" зона карантина:

  • Полтавская область;
  • Кировоградская область;
  • Закарпатская область;
  • Винницкая область.
/ moz.gov.ua

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
viber
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