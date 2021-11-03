Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция

Ковид-сертификат можно сгенерировать в приложении Дія / УНИАН

Украинцы с паспортами старого образца (в форме книжечки) получили возможность генерировать СOVID-сертификат в приложении Дія.

Как сообщает Telegram-канал Дія, электронный документ о вакцинации можно получить без ID-карты и биометрического заграничного паспорта. Достаточно просто обновить приложение до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery.

Как сгенерировать сертификат в "Дие" - пошаговая инструкция для владельцев паспортов-книжечек:

авторизуйтесь в приложении через BankID;

нажмите "Услуги" и выберите пункт "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат";

поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дию".

"Учтите, что паспорт-книжечка среди ваших документов в "Дие" отображаться не будет. Ведь цифровым паспортом может быть только ID-карта и заграничный биометрический паспорт", - отметили разработчики.

Как сообщал Главред, ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

Сообщалось, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.

Вскоре хакера-самоучку, подделавшего "Дію", пригласили на стажировку в Минцифры. В МВД заявили, что несмотря на это парню все равно придется понести наказание за подделку.

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