Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина

Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 / Минцифры

Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом и Национальной службой здравоохранения Украины запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в мобильном приложении "Дия". Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. Пока протестировать можно ПЦР-тесты из четырех лабораторий — Дила, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб. В ведомстве обещают вскоре подключить и другие лаборатории.

Сгенерировать результат можно абсолютно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дии" нужно нажать кнопку "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

После того как человек соглашается на передачу данных из "Электронной системы здравоохранения", данные должны подтянуться автоматически. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

К слову, в настоящее время Дии также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат генерируется после одной дозы вакцины от коронавируса и действителен 120 суток. А срок действия международного и зеленого составляет ровно один год с момента вакцинации.

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Напомним, ранее в украинском Минздраве рассказали, при каких условиях COVID-сертификат в стране должен быть аннулирован.

По словам заместителя руководителя ведомства Мария Карчевич, если будет доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", − отметила она.