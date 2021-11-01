УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте

1 ноября 2021, 12:48
Прослушать новость
Остановить

Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда документов.

Полиция контролирует выполнение условий локдауна в Киеве / Скриншот

В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева документов.

Кого и где проверяют на наличие COVID-документов

На центральном автовокзале Киева проверяют пассажиров и водителей. Теперь проверки не только во внутриобластном транспорте, но и в городском, пишет Сегодня.

Отмечается, что уже произошли первые конфликты. У людей, которые едут транзитом из Польши, нет нужных документов.

/ t.me/vartovi_kyiv

Также проверяют маршрутки и автобусы. Одному из пассажиров межобластного автобуса выписали протокол – он был без маски и сертификата.

/ Сегодня

Киев Оперативный публикует фото одного из подписчиков, который рассказал, что на столичной Оболони проверяющие подошли к людям, стоящим на остановке транспорта. Проверяют не всех, а по избирательному принципу.

Реклама
/ t.me/KyivOperativ

Наказание для нарушителей: что говорят в полиции

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

В Патрульной полиции напомнили, с какими документами будет разрешено работать, а также посещать заведения питания, гостиницы, учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, торгово-развлекательные центры, а также принимать участие в массовых мероприятиях.

/ Сегодня

"Напоминаем, что запрещается пребывание без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. В случае нарушения требований карантина предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений", — добавили в полиции.

/ t.me/vartovi_kyiv

В комментарии Стране дежурные полицейские на станции метро Академгородок заявили, что состоянием на 09:50 они не зафиксировали ни одного случая нарушений карантинных правил.

Читайте такжеВ Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне

Также они сказали, что будут и мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и если их нет, то выписывать штрафы (17 тысяч гривен).

/ strana.news

Как работает общественный транспорт в Киеве

Киевляне публикуют фото полностью забитых маршруток, которые ездят по Киеву, несмотря на жесткие карантинные ограничения с понедельника, 1 ноября.

Пользователь Facebook Игорь Стокоз пишет, что никто маршрутку №187 не проверил, хотя даже извне видно, что она полностью забита пассажирами.

"Патрули просто "свирепствуют", особенно в маршрутках. Пассажиры трамбуются, как селедки в бочке", - пишет киевлянин.

/ Facebook/istokoz

"Ужас и ненависть в красной зоне. Эпизод первый. Маршрутка №302. Кашель, давка, каждый третий без маски", - описывает ситуацию в Facebook киевлянин Влад Красинский.

/ Facebook/vladislav.krasinskiy

Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;

viber
новости Киева общественный транспорт Карантин в Киеве локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везениеГороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значитНа дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиникахНа украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках
13:45

Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"

13:14

"Министропад" продолжается: в отставку подал Олег Уруский

13:13

Резников станет министром обороны: Арахамия сделал заявление об отставке Тарана и назвал причину

13:04

В Минздраве заявили о стабилизации COVID-ситуации в Украине: медики не согласны

13:03

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

Реклама
12:59

"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес Украины Видео

12:48

Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте Видео

12:43

Пропадает нюх, сухой кашель и температура: врач описал симптомы нового штамма коронавируса "Дельта+"

12:36

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

12:26

Позитив Алексей Завгородний получил серьезную травму на гастролях в Египте

12:21

"Уводит чужих мужей": на Запорожье женщина с фантазией отомстила "любимому" и его новой пассии

12:12

Без транзита газа в Европу вырастут шансы на войну Москвы против Киева - Витренко

12:11

Зеленский "переплюнул" Порошенко в антирейтинге политиков, но за него все равно готовы голосовать - опрос

11:55

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

11:40

Без матери осталось 11 детей: коронавирус забрал жизнь беременной женщины в Хмельницком

11:40

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

11:33

В Минцифры объяснили, как правильно сгенерировать ковид-сертификаты в "Дія" Видео

11:31

В Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне Видео

11:29

Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником

11:28

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

Реклама
11:15

Ударные беспилотники Bayraktar будут делать в Украине - посол

11:11

В России обнаружили несколько эпизодов двух новых штаммов коронавируса

10:57

В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: на каких улицах нельзя больше 50 Видео

10:48

Алексей Резников подал в отставку

10:44

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях Видео

10:42

"Начался ад": бойцы ВСУ рассказали, как зашли в Старомарьевку в "серой зоне" Видео

10:29

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист Видео

10:20

В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

10:15

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

10:12

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

10:04

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ Видео

09:45

Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19 Видео

09:39

Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

09:23

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Видео

09:06

В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина Видео

09:03

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

09:02

"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Видео

08:55

Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

08:51

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

08:45

Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей мнение

Реклама
08:44

COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину Видео

08:43

Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

08:22

Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч Видео

08:03

MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

07:49

Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет Видео

07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся Видео

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять