Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте

Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда документов.
В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева документов.
Кого и где проверяют на наличие COVID-документов
На центральном автовокзале Киева проверяют пассажиров и водителей. Теперь проверки не только во внутриобластном транспорте, но и в городском, пишет Сегодня.
Отмечается, что уже произошли первые конфликты. У людей, которые едут транзитом из Польши, нет нужных документов.
Также проверяют маршрутки и автобусы. Одному из пассажиров межобластного автобуса выписали протокол – он был без маски и сертификата.
Киев Оперативный публикует фото одного из подписчиков, который рассказал, что на столичной Оболони проверяющие подошли к людям, стоящим на остановке транспорта. Проверяют не всех, а по избирательному принципу.
Наказание для нарушителей: что говорят в полиции
На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.
В Патрульной полиции напомнили, с какими документами будет разрешено работать, а также посещать заведения питания, гостиницы, учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, торгово-развлекательные центры, а также принимать участие в массовых мероприятиях.
"Напоминаем, что запрещается пребывание без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. В случае нарушения требований карантина предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений", — добавили в полиции.
В комментарии Стране дежурные полицейские на станции метро Академгородок заявили, что состоянием на 09:50 они не зафиксировали ни одного случая нарушений карантинных правил.
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Также они сказали, что будут и мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и если их нет, то выписывать штрафы (17 тысяч гривен).
Как работает общественный транспорт в Киеве
Киевляне публикуют фото полностью забитых маршруток, которые ездят по Киеву, несмотря на жесткие карантинные ограничения с понедельника, 1 ноября.
Пользователь Facebook Игорь Стокоз пишет, что никто маршрутку №187 не проверил, хотя даже извне видно, что она полностью забита пассажирами.
"Патрули просто "свирепствуют", особенно в маршрутках. Пассажиры трамбуются, как селедки в бочке", - пишет киевлянин.
"Ужас и ненависть в красной зоне. Эпизод первый. Маршрутка №302. Кашель, давка, каждый третий без маски", - описывает ситуацию в Facebook киевлянин Влад Красинский.
Киев в "красной зоне" карантина
Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;