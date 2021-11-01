Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте

Полиция контролирует выполнение условий локдауна в Киеве / Скриншот

В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева документов.

Кого и где проверяют на наличие COVID-документов

На центральном автовокзале Киева проверяют пассажиров и водителей. Теперь проверки не только во внутриобластном транспорте, но и в городском, пишет Сегодня.

Отмечается, что уже произошли первые конфликты. У людей, которые едут транзитом из Польши, нет нужных документов.

/ t.me/vartovi_kyiv

Также проверяют маршрутки и автобусы. Одному из пассажиров межобластного автобуса выписали протокол – он был без маски и сертификата.

/ Сегодня

Киев Оперативный публикует фото одного из подписчиков, который рассказал, что на столичной Оболони проверяющие подошли к людям, стоящим на остановке транспорта. Проверяют не всех, а по избирательному принципу.

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/ t.me/KyivOperativ

Наказание для нарушителей: что говорят в полиции

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

В Патрульной полиции напомнили, с какими документами будет разрешено работать, а также посещать заведения питания, гостиницы, учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, торгово-развлекательные центры, а также принимать участие в массовых мероприятиях.

/ Сегодня

"Напоминаем, что запрещается пребывание без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. В случае нарушения требований карантина предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений", — добавили в полиции.

/ t.me/vartovi_kyiv

В комментарии Стране дежурные полицейские на станции метро Академгородок заявили, что состоянием на 09:50 они не зафиксировали ни одного случая нарушений карантинных правил.

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Также они сказали, что будут и мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и если их нет, то выписывать штрафы (17 тысяч гривен).

/ strana.news

Как работает общественный транспорт в Киеве

Киевляне публикуют фото полностью забитых маршруток, которые ездят по Киеву, несмотря на жесткие карантинные ограничения с понедельника, 1 ноября.

Пользователь Facebook Игорь Стокоз пишет, что никто маршрутку №187 не проверил, хотя даже извне видно, что она полностью забита пассажирами.

"Патрули просто "свирепствуют", особенно в маршрутках. Пассажиры трамбуются, как селедки в бочке", - пишет киевлянин.

/ Facebook/istokoz

"Ужас и ненависть в красной зоне. Эпизод первый. Маршрутка №302. Кашель, давка, каждый третий без маски", - описывает ситуацию в Facebook киевлянин Влад Красинский.

/ Facebook/vladislav.krasinskiy

Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.