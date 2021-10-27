Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

Как сгенерировать ковид сертификат в "Дія" / 24tv.ua

Для того, чтобы получить сертификат о вакцинации не нужно идти к врачу и простаивать очереди для получения справки. Ее можно оформить в электронном варианте всего за несколько минут. Как сгенерировать Covid-сертификат а портале "Дія", разобрался Главред.

Сертификаты в приложении международного образца. Их можно предъявлять во время поездок за границу. Такая справка дает право на проезд в железнодорожном и межобластном транспорте по Украине.

Как сгенерировать Covid-сертификаты в приложении "Дія"

Сертификаты генерируются автоматически, если в электронной системе здравоохранения имеются данные о двух дозах вакцины против коронавирусной инфекции.

Что для этого нужно

Убедиться, что установлено приложение "Дія" последней версии.

ID-карта или загранпаспорт в "Дія".

"Дія". Подпись, которую можно создать за 2 минуты в приложении.

Как создать "Дія". Подпись

В меню приложения выберите "Дія". Подпись.

Нажать "активировать".

Выбрать фон с хорошим освещением, без зеркал или людей на фоне, проверить, чтобы передняя камера была чистой, и приложение имело доступ к ней.

Пройти Photo ID и придумать 5-значный код.

"Дія". Подпись активирована.

Переходим к созданию COVID-сертификата

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Откройте действие, в меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты"

Щелкните "Получить сертификат".

Подпишите заявление о передаче данных с помощью "Дія". Подпись (PhotoID и 5-значный код).

После успешной обработки запроса COVID сертификаты должны отобразиться в приложении среди других документов.

Как сгенерировать Covid-сертификаты на портале "Дія"

Дия

На портале diia.gov.ua можно сформировать международный Covid19 - сертификат о вакцинации с QR-кодом. Сертификат генерируется автоматически, если в Электронной системе здравоохранения есть безошибочные данные о двух прививках.

Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь на портале "Дія" с помощью Bank ID, электронной подписи (КЭП) или "Дія". Подписи.

При необходимости внесите анкетные данные.

На главной странице или в разделе нажмите "СOVID-сертификат". "Услуги".

Подпишите согласие на обработку персональных данных Bank ID, КЭПом или Дія. Подпись.

Когда приложение найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам поступит сообщение об этом по электронной почте.

Загрузить на устройство и распечатать можно с личного кабинета гражданина в разделе "Услуги" – "Заказанные документы".