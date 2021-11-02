Киев установил антирекорд по числу смертей за сутки за все время эпидемии COVID-19

Жертвами коронавируса в Киеве за сутки стали 60 человек / Униан

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии.

За минувшие 24 часа в столице выявили 1738 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Всего в столице подтверждено 261 535 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 230 623 человека (1157 за сутки);

умерли 6 268 человек (60 за сутки).

Статистика смертей в Киеве от коронавируса / index.minfin.com.ua

В Киевской области зафиксировано 152 192 случая COVID-19 (810 новых случаев за сутки 1 ноября). С начала эпидемии в области выздоровели 134 259 человек (80 за сутки), умерли 3 327 человек (201 за сутки).

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Коронавирус в Киеве

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию.

В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

Красная зона в Киеве может действовать на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. Если в течение 2-3 недель зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было, заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.