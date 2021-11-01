Жесткий локдаун в Киеве на 30 дней или оранжевая зона: Кличко назвал сценарии карантина в столице

Красная зона в Киеве может затянуться на месяц - Кличко / УНИАН

Красная зона карантинных ограничений может действовать в Киеве на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19 в городе, который сегодня остается высоким. Если в течение 2-3 зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что срок действия локдауна в Киеве зависит от того, какая будет ситуация с заражением коронавирусной инфекцией и заполненностью больничных коек. Карантин может продлиться месяц, но если болеть будет меньше людей, то город могут перевести в оранжевую зону.Читайте такжеСкандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте

"Все это зависит от цифр, которые мы получаем от заболеваемости и от заполняемости коек, но специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2-3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны", - объяснил Кличко.

Также он добавил, что Киев, как утверждают вирусологи, еще не достиг пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Но к сожалению, на сегодня такой тенденции нет. И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Карантин в Киеве

Мэр Виталий Кличко 28 октября сделал заявление о том, что в Киеве с 1 ноября усилят карантин. Согласно принятым ограничениям, поездки в общественном транспорте, а также посещение заведение общественного питания и развлекательной сферы, разрешены только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию.

В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, что карантин в Киеве может затянуться на 3 недели. По его словам, именно столько может понадобиться для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.