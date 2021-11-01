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В Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне

1 ноября 2021, 11:31
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Киев вышел на пик заболеваемости коронавирусом, заявил Олег Рубан.

карантин, локдаун, метро
В Киеве ввели локдаун / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятные сроки усиленных ограничительных мер "красной зоны" карантина в столице.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, для стабилизации ситуации с коронавирусом в столице потребуется около трех недель.

"Как показывает практика, лишь трехнедельная мера ограничительная приводит к стабилизации эпидемической ситуации, - говорит столичный чиновник.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на сегодня Киев вышел на пик заболеваемости коронавирусом.

"Необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы скоро увидим стабилизацию ситуации", - добавил Рубан.

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Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

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Карантин в Киеве Олег Рубан локдаун
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