В Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне

В Киеве ввели локдаун / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятные сроки усиленных ограничительных мер "красной зоны" карантина в столице.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, для стабилизации ситуации с коронавирусом в столице потребуется около трех недель.

"Как показывает практика, лишь трехнедельная мера ограничительная приводит к стабилизации эпидемической ситуации, - говорит столичный чиновник.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на сегодня Киев вышел на пик заболеваемости коронавирусом.

"Необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы скоро увидим стабилизацию ситуации", - добавил Рубан.

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Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.