Контроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября

В Киевской области усилят контроль за соблюдением карантинных мер / УНИАН

Киевская область находится в "красной" зоне эпидемической опасности с 30 октября. Сначала проверки общественных заведений в регионе носили профилактический характер, но с 2 ноября они усиливаются.

Для проверки соблюдения ограничительных мер в области создали 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей. Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы достаточно жесткие, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии", – подчеркнул Володин.

Коронавирус в Киеве и области

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Красная зона в Киеве может действовать на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. Если в течение 2-3 недель зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было, заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

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