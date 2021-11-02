УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости

2 ноября 2021, 11:18
Прослушать новость
Остановить

В Киеве наблюдается эпидемия невакцинированных, говорит Олег Рубан.

коронавирус
В Киеве пик заболеваемости коронавирусом / УНИАН

В Киеве пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале ноября, заявил врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, в столице противоэпидемиологические мероприятия рассчитаны на эту и следующую недели.

Чиновник отметил, что в ближайшие три недели должны проходить мероприятия по урегулированию эпидситуации в Киеве.

Он напомнил, что в столице на пике заболеваемости в прошлом году за сутки было официально зарегистрировано от 1500 до 2000 человек.

"Можно говорить, что большинство госпитализированных нуждаются в реанимационной помощи", - считает начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Реклама

По его словам, в Киеве наблюдается эпидемия невакцинированных.

"Да, вакцинированные тоже могут заболеть, но течение болезни будет не таким тяжелым и они не будут нуждаться в реанимационной помощи", - добавил Рубан.

Читайте такжеВ Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне

Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

viber
новости Киева коронавирус в Киеве Олег Рубан
Сейчас вы просматриваете новость «Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красотыВ моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережитьЭкстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавирусаИнфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелитьсяТарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться
12:26

Байден уснул прямо на конференции ООН по климату

12:26

Куму Путина Медведчуку избрали новую меру пресечения

12:26

В Закарпатье по программе Зеленского отремонтируют 83 км большой региональной трассы

12:23

Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ: кто в списке Видео

12:18

Войска РФ у границ Украины: у Путина ответили на обвинения Видео

Реклама
11:52

Ярош получил высокую должность: экс-глава Правого сектора стал советником главкома ВСУ Видео

11:49

Тимошенко попала в тройку лидеров в свежем президентском рейтинге, лидирует Зеленский

11:45

Вера Брежнева разъехалась с Константином Меладзе

11:41

Минцифры открыло в Киеве пункты поддержки "Дии", где помогают сделать COVID-сертификат: адреса

11:39

Рейтинг партий: "бодание" Слуг народа с ЕС и прорыв несуществующей политсилы Разумкова

11:20

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

11:18

Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости Видео

11:07

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

10:56

В Украине резко поползли вверх цены на борщевой набор

10:46

Дело Медведчука: подозреваемому в госизмене нардепу смягчат меру пресечения

10:32

Переброска войск РФ к границам Украины: в Пентагоне предупредили об агрессии Видео

10:27

В Кривом Роге мужчина выстрелил себе в голову и выжил

10:23

Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов Видео

10:11

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

10:08

"Езжай в свою Африку": на Львовщине родившая детей от украинца беженка из Сомали страдает без документов

Реклама
09:49

Подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой в Киеве: угрожали кулаками и пистолетом

09:43

Скандал на Запорожье: воспитатели не заметили перелома и сотрясения у ребенка в детсаду

09:28

Киев установил антирекорд по числу смертей за сутки за все время эпидемии COVID-19 Видео

09:16

Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина

09:07

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:00

К чему снится море: толкование известных сонников

09:00

Дети после дистанционного обучения будут иметь проблемы со здоровьем – психотерапевт Алена Щербань

08:57

"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинации

08:40

Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил Видео

08:38

65% поражения легких от COVID-19: в Днепре врачи чудом спасли онкобольную роженицу и ребенка Видео

08:32

"Люблю": после вылета с "Танців з зірками" MELOVIN признался в чувствах

08:29

"Дискриминация" поляков: будут ли последствия для Украины мнение

08:25

Коронавирус в Украине 2 ноября: почти 20 тысяч новых COVID-случаев и 700 смертей за сутки Видео

08:08

Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс

07:35

Россия снова наращивает войска и технику на границе с Украиной: СМИ показали фото со спутника

07:30

"Море трупов и ужасов": астролог рассказал, каких масштабов в Украине достигнет эпидемия COVID-19

07:01

Ученые нашли новую взаимосвязь между фастфудом и диабетом

06:48

Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре Видео

06:33

Отключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергии мнение

06:01

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

Реклама
05:44

Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду Видео

05:37

Астролог назвал два знака зодиака, которые в ноябре рискуют заразиться ковидом

05:35

Овсянка с тыквой: диетолог раскрыла, кому полезно есть такую кашу

04:11

Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик Видео

03:35

"Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини

03:25

Виталий Портников: Путин обманет Байдена

03:12

Без соусов и майонеза: диетолог поделилась рецептами полезных бутербродов

02:45

Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим

02:15

"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Видео

01:51

11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять