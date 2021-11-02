Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости

В Киеве пик заболеваемости коронавирусом / УНИАН

В Киеве пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале ноября, заявил врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, в столице противоэпидемиологические мероприятия рассчитаны на эту и следующую недели.

Чиновник отметил, что в ближайшие три недели должны проходить мероприятия по урегулированию эпидситуации в Киеве.

Он напомнил, что в столице на пике заболеваемости в прошлом году за сутки было официально зарегистрировано от 1500 до 2000 человек.

"Можно говорить, что большинство госпитализированных нуждаются в реанимационной помощи", - считает начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

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По его словам, в Киеве наблюдается эпидемия невакцинированных.

"Да, вакцинированные тоже могут заболеть, но течение болезни будет не таким тяжелым и они не будут нуждаться в реанимационной помощи", - добавил Рубан.

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Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.