УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 5 млн человек - ВОЗ

3 ноября 2021, 07:30
Прослушать новость
Остановить

В мире зарегистрировано почти 247 миллионов подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Женщины, коронавирус
Почти 247 млн человек в мире заразились коронавирусом / Reuters

С начала пандемии коронавируса в мире жертвами болезни стали более пяти миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 2 ноября 2021 года, количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни составило 5 004 855 человек, говорится на сайте ВОЗ. Также в мире зарегистрировано более 246,9 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Сколько больных и жертв коронавируса в мире - статистика / covid19.who.int

На сайте worldometers.info сообщается, что по состоянию на утро 3 ноября 2021 всего в мире зафиксировано 248 283 347 случаев коронавируса. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5 028 603 человека.

worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны, всего с начала эпидемии - 2 955 693. Летальных исходов - 700, всего - 68 727.

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии. С начала эпидемии в Киеве умерли 6 268 человек.

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске.

Читайте также:

viber
коронавирус ВОЗ новости Украины и мира COVID-19 коронавирус новости коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 5 млн человек - ВОЗ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недруговГороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостейАнастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей "Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецептСамая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт
08:23

Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

08:21

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

08:03

Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ Видео

07:46

Они провалили испытание войной мнение

07:30

Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 5 млн человек - ВОЗ

Реклама
06:44

Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция

06:10

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин мнение

06:01

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

05:26

Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения - эксперт

05:18

Стало известно, как 5G скажется на экологии планеты Видео

05:01

Снег повалит в ноябре, ударит мороз: украинцам назвали даты Видео

05:00

Специалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананы

04:50

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

04:20

Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду Видео

03:32

Опасный вид рака можно определить по ногам: британские ученые перечислили признаки

03:01

Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь

02:30

150 килограмм сексуальности: Тесс Холидей повторила культовый образ Джулии Робертс из Красотки

02:30

Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога

02:07

В Днепре ребенок проглотил булавку: как спасали малыша

01:42

Кто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астролога Видео

Реклама
01:04

Диетолог рассказала о страшной опасности хурмы Видео

00:42

Назван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени

00:22

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

02 ноября, вторник
23:57

В Минсоцполитики поведали подробности введения накопительной пенсии

23:23

Комаровский назвал главную опасность штамма Дельта Видео

22:58

Врачи назвали 5 самых опасных для завтрака продукта Видео

22:45

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса Видео

22:41

В Украине назвали численность российских войск возле границ Видео

22:25

Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2

21:59

На Волыни отец 5 детей жестоко изнасиловал женщину Видео

21:46

В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату Видео

21:45

В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси Видео

21:31

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой Видео

21:08

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Видео

20:42

Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ Видео

20:39

В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

20:20

"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал Видео

20:17

Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

20:03

"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

19:59

В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

Реклама
19:51

"Большая стройка" приблизила дорожную отрасль к международным стандартам – МИУ

19:40

Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19:35

Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

19:28

График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы Видео

18:43

Глава Минобороны подал в отставку

18:42

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

18:39

Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

18:37

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

18:35

Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

18:23

Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять