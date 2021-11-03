Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 5 млн человек - ВОЗ

Почти 247 млн человек в мире заразились коронавирусом / Reuters

С начала пандемии коронавируса в мире жертвами болезни стали более пяти миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 2 ноября 2021 года, количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни составило 5 004 855 человек, говорится на сайте ВОЗ. Также в мире зарегистрировано более 246,9 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Сколько больных и жертв коронавируса в мире - статистика / covid19.who.int

На сайте worldometers.info сообщается, что по состоянию на утро 3 ноября 2021 всего в мире зафиксировано 248 283 347 случаев коронавируса. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5 028 603 человека.

worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны, всего с начала эпидемии - 2 955 693. Летальных исходов - 700, всего - 68 727.

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии. С начала эпидемии в Киеве умерли 6 268 человек.

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске.

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