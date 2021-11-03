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В центре Киева вышли на протест противники COVID-вакцинации: какие улицы перекрыты

3 ноября 2021, 09:20
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Водители уже столкнулись со сложностями в центре столицы - они не могут проехать и сигналят митингующим. Правоохранителей на месте практически нет.

3 ноября в Киеве проходит акция противников вакцинации от коронавируса / скриншот

В среду, 3 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались противники вакцинации от коронавируса. Улица Грушевского уже перекрыта митингующими.

Участники акции пришли без масок и кричат: "Нет медицинскому терроризму", передает Страна.

На 10:45 запланирован митинг с вече. Ряд улиц в центре города планируют перекрыть:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная");
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая;
  • ул. Парковая, 35.

Водители уже выражают недовольство действиями протестующих, они сигналят участникам акции против вакцинации.

Правоохранителей практически нет. Всего несколько полицейских регулирует движение. Никто протестующих не оттесняет, чтобы разблокировать движение транспорта.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Тем временем Минздрав отчитался, что за весь период кампании по вакцинации в Украине сделали более 18 миллионов прививок.

С начала кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию. Люди хоть и были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию.

В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

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