"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинации

Евгений Комаровский предоставил весомые аргументы / скриншот с видео

Многие украинцы отказываются делать прививку от коронавируса. Один из аргументов таких людей - неуверенность в безопасности вакцины или ее действенности. Доктор Евгений Комаровский считает, что боятся в этом случае нечего.

"В мире на сегодняшний день введено почти 8 миллиардов доз противокоронавирусной вакцины. Вдумайтесь, 8 миллиардов доз! И мы же вакцинируем не где-нибудь в лесу - каждая введенная доза оставляет электронный след. Есть данные о том, кому ее вводили, когда, сколько человеку лет… Это же огромный массив информации, позволяющий анализировать эффективность вакцины, безопасность, побочные эффекты", - отметил педиатр в комментарии DW.

Читайте также"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны?": Комаровский высказался о ДТП в ХарьковеКомаровский подчеркнул, что ни одна вакцина во всем мире не была протестирована так интенсивно, как коронавирусная.

"Бог с ними, с этими тестами! У нас есть конкретные данные: в отделениях реанимации в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Минске, где угодно - 99% людей не вакцинированы. А те, которые якобы вакцинированы - в 50% случаев с фальсифицированными документами", - подчеркнул медик.

Также Комаровский заверил, что не стоит бояться долгосрочных последствий вакцинации.

Реклама

"А смерти вы не боитесь? Нужно же мыслить рационально! Я не хочу пристегиваться ремнем безопасности, я боюсь долгосрочных последствий - вот здесь мне натрет и будет кожа зудеть!", - эмоционально высказался Комаровский.

Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.