"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

Ситуация с коронавирусом улучшилась в Тернопольской области / Фото pixabay

По состоянию на четверг, 4 ноября, в "красной" зоне карантина находятся 15 областей и Киев. "Оранжевых" регионов шесть, а "желтая" зона расширилась - теперь там три области.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Тернопольская область переместилась в "желтую" эпидемическую зону - ситуация с карантином в регионе улучшилась.

"Красная" зона карантина - список областей

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область.

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"Оранжевая" зона карантина - список областей

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

Зоны карантина в Украине по состоянию на 4 ноября 2021 / moz.gov.ua

"Желтая" зона карантина - список областей

Кировоградская;

Закарпатская;

Тернопольская.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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