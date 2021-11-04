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"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

4 ноября 2021, 10:33
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Киев и 15 областей соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Шесть областей пока что "оранжевые", три — "желтые".

карантин
Ситуация с коронавирусом улучшилась в Тернопольской области / Фото pixabay

По состоянию на четверг, 4 ноября, в "красной" зоне карантина находятся 15 областей и Киев. "Оранжевых" регионов шесть, а "желтая" зона расширилась - теперь там три области.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Тернопольская область переместилась в "желтую" эпидемическую зону - ситуация с карантином в регионе улучшилась.

"Красная" зона карантина - список областей

  • Киев;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область.

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"Оранжевая" зона карантина - список областей

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.
Зоны карантина в Украине по состоянию на 4 ноября 2021 / moz.gov.ua

"Желтая" зона карантина - список областей

  • Кировоградская;
  • Закарпатская;
  • Тернопольская.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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