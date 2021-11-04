"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

Киев и 15 областей соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Шесть областей пока что "оранжевые", три — "желтые".
По состоянию на четверг, 4 ноября, в "красной" зоне карантина находятся 15 областей и Киев. "Оранжевых" регионов шесть, а "желтая" зона расширилась - теперь там три области.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Тернопольская область переместилась в "желтую" эпидемическую зону - ситуация с карантином в регионе улучшилась.
"Красная" зона карантина - список областей
- Киев;
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Львовская область.
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"Оранжевая" зона карантина - список областей
- Винницкая;
- Волынская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
"Желтая" зона карантина - список областей
- Кировоградская;
- Закарпатская;
- Тернопольская.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
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