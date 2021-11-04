Стало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка"

Коронавирус будет страшным заболеванием еще долго / Getty

Эксперты предупреждают человечество, что коронавирус будет "царить" на земле еще много лет и будет главной причиной смертности на земле.

Однако есть страны, которые первыми смогут его одолеть. Счастливчиками станут США, Великобритания, Португалия и Индия. Такой прогноз ученых опубликовал Reuters.

Все дело в том, что эти страны будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. Таким образом COVID там станет еще одной сезонной болезнью.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом, когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - цитирует издание главного эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марию Ван Керкхове.

Также специалисты предупреждают, что коронавирус COVID-19 еще много лет будет одной из главных причин смертности населения планеты. Так как будет вести себя, как корь: вызывать вспышки в группах населения с низким уровнем вакцинации.

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"Никто не исключает полностью того, что некоторые называют "сценарием судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что будет ускользать от с трудом завоеванного иммунитета", - говорится в издании.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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