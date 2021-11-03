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"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин

3 ноября 2021, 12:00
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По словам эксперта, преодолеть ковид поможет только вакцинация.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский детально рассказал о вакцинах / скриншот с видео

Кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

В студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24 он опроверг миф о неэффективности препаратов против штамма "Дельта".

"Все зарегистрированные вакцины, которые есть на данный момент, работают против штамма "Дельт". Конечно, если бы это был тот самый первородный уханьский штамм, то все бы эти вакцины давали 100% защиту от симптоматического проявления болезни. То есть никто бы вообще не болел, не было бы никаких симптомов ковида", - заявил Комаровский.

Он подчеркнул, что при инфицировании "Дельтой", вакцины гарантируют легкое течение заболевания.

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа", - подчеркнул и добавил, что если у человека много антител, то он не заболеет. А если их вообще нет, то инфицирование любым штаммом гарантировано.

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При этом, по словам Комаровского, тот человек, у которого нет антител, становится средой для мутации вируса.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходВирус нужно вовремя остановить и с этим могут справиться только антитела.

"Именно поэтому целесообразно тем, кто даже уже переболел, делать прививки, чтобы еще больше повысить количество антител и предотвратить мутации коронавируса", - резюмировал врач.

Напомним, в Украине есть вероятность расширения "красной" зоны карантина. На сегодняшний день речь идет о трех регионах. В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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