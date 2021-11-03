Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Украине есть вероятность расширения "красной" зоны карантина. На сегодняшний день речь идет о трех регионах.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, добавив, что уже в 16 регионах действует жесткий карантин.

"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - сказал Ляшко.

При этом о том, когда могут ввести ограничения в этих областях, пока неизвестно.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходНапомним, коронавирус в Киеве по состоянию на утро среды, 3 ноября, убил за сутки рекордное число пациентов за все время эпидемии COVID-19 в городе. Жертвами болезни стали 69 человек. Антирекорд столица устанавливает уже второй день подряд.

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За минувшие 24 часа в столице выявили 2024 новых случая коронавируса. При этом, выздоровели 1110 человек.

Активных больных в Киеве - 25 489 человек. Всего умерли от COVID-19 6337 человек.

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