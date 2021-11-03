Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения

Перечень "красной" зоны вскоре могут пополнить еще некоторые области.
В Украине есть вероятность расширения "красной" зоны карантина. На сегодняшний день речь идет о трех регионах.
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, добавив, что уже в 16 регионах действует жесткий карантин.
"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - сказал Ляшко.
При этом о том, когда могут ввести ограничения в этих областях, пока неизвестно.
Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходНапомним, коронавирус в Киеве по состоянию на утро среды, 3 ноября, убил за сутки рекордное число пациентов за все время эпидемии COVID-19 в городе. Жертвами болезни стали 69 человек. Антирекорд столица устанавливает уже второй день подряд.
За минувшие 24 часа в столице выявили 2024 новых случая коронавируса. При этом, выздоровели 1110 человек.
Активных больных в Киеве - 25 489 человек. Всего умерли от COVID-19 6337 человек.
Читайте также:
- Названы новые страшные последствия коронавируса
- В Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса
- В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE
- Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов