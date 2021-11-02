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Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

2 ноября 2021, 20:17
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Столичные правоохранители выборочно проверяют пассажиров общественного транспорта.

Женщина кричала о нарушении прав / Скриншот

В Киеве в связи с введением "красной зоны" полиция проверяет соблюдение противоэпидемических правил. В частности, ношение масок и сертификаты.

Однако утром 2 ноября в одной из почти полностью заполненных маршруток случился скандал, сообщает Киев INFO.

Копы попросили пассажирку показать сертификат о вакцинации и надеть маску, но та сильно сопротивлялась и начала кричать о нарушении ее прав.

Полиции пришлось ее силой выводить на улицу, но и это оказалось не легким делом. И пока копы пытались уговорить нарушительницу карантина покинуть общественный транспорт, водитель маршрутки не трогался с места, от чего страдали десятки пассажиров, которые с утра спешили на работу.

В итоге, полицейские вытащили ее на улицу силой. А тем временем некоторые очевидцы инцидента заступались за женщину.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

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