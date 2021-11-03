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Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь

3 ноября 2021, 20:01

Все дети были невакцинированы против болезни.

Больница
Полиомиелит у детей / УНИАН

В Закарпатской области у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит, а у 4 детей обнаружили полиовирус.

Как сообщила главная эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина, все дети были невакцинированы против болезни.

Медик подчеркнула, что сначала болезнь диагностировали у 12-летней девочки из Тячевского района. Она, как и другие четверо детей, была невакцинирована от полиовируса.

У ребенка сначала начались острые кишечные расстройства, а за три дня температура поднялась до 39, появились боли в пояснице и лихорадка. На следующий день у девочки парализовало ногу.

Заболевание ребенка подтвердили в лаборатории вирусологических исследований Центра общественного здоровья в Киеве и в лаборатории Хельсинки.

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Мать ребенка после того, как у ее дочери обнаружили недуг, изменила свое отношение к вакцинации и разрешила привить других своих детей.

Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк сообщила, что девочку ждет более года реабилитации.

Как рассказала главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик, у 4 детей из Закарпатья подтвердили полиовирус ІІ типа. Они контактировали с ребенком из Ровенской области, у которого ранее диагностировали полиомиелит. Дети находятся дома под наблюдением медиков, пишет ТСН.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в Закарпатье только 49% детей привиты от полиомиелита. Он связывает это с деятельностью антивакцинаторов. Также должностное лицо объясняет, что многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.

Что такое и чем опасен полиомиелит

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

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На территории одной из ОТГ в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита - болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

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здоровье полиомиелит
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