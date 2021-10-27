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Под угрозой жизни детей: на Ровенщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за опасной болезни

27 октября 2021, 11:04
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Болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер.

коронавирус
Уже началась вакцинация / Фото Reuters

В Ровенской области ввели чрезвычайную ситуацию биологического характера областного уровня из-за полиомиелита.

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщил на пресс-конференции 26 октября

"В Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса второго типа. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ровенской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", – передает слова Кузина "Укринформ".

Читайте такжеКакие народные методы бесполезны против коронавируса: в Минздраве удивили ответомГлавный санврач также сообщил, что сейчас в Ровенской и Закарпатской областях проводится эпидрасследование, Минздрав ждет результатов лабораторных исследований на уровне этих регионов.

"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до одного года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп", – рассказал замминистра.

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Вспышка полиомиелита на Ровенщине

На территории одной из ОТГ в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита - болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

Что такое и чем опасен полиомиелит

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Автор: Сергей Кущ
viber
полиомиелит
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