Без прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита

Непривитых детей не будут пускать на учебу / УНИАН

В Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания и, как результат, паралича у 1,5-летнего ребенка. Его родители сознательно отказались от прививок по религиозным убеждениям.

Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС классифицировала ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба. В течение 14 дней в области будут вакцинированы от полиомиелита все жители до пяти лет, а невакцинированных детей не будут допускать к обучению, сообщили в Миздраве.

Пресс-служба ведомства добавила, что в Украине очень низкий уровень иммунизации против полиомиелита. Так, в 2021 году плановые прививки получили лишь 53% детей возрастом до одного года, хотя страна закупила достаточное количество препаратов. При таких темпах до конца года никак нельзя вакцинировать 95% человек, что необходимо для выработки коллективного иммунитета

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС решила, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению оффлайн в школе, но обеспечат другие формы обучения.

Что предшествовало

По данным Министерства здравоохранения., парализованный ребенок из Ровенской области не был вакцинированным, родители отказались делать прививку по религиозным убеждениям. Первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, а уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза ног.

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Что такое полиомиелит

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.