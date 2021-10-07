У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги

Вирус подтвердили еще у шестерых его братьев и сестер.
На Ровенщине у ребенка диагностировали полиомиелит. Сейчас он не встает на ноги, сообщили врачи.
Малышу год и четыре месяца, он воспитывается в семье, где десять детей, а когда он попал в больницу, ноги уже были слабы, пишет "ТСН".
Ребенок не был вакцинирован - родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. При обследовании семьи, вирус также был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит — вирусная инфекция.
Полиомиелит: что нужно знать о болезни
Это острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
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Ранее мы рассказывали, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. Его срочно доставили на лечение в медицинское учреждение в столице. Сейчас парню намного лучше.