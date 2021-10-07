У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги

Болезнь начала прогрессировать / скриншот

На Ровенщине у ребенка диагностировали полиомиелит. Сейчас он не встает на ноги, сообщили врачи.

Малышу год и четыре месяца, он воспитывается в семье, где десять детей, а когда он попал в больницу, ноги уже были слабы, пишет "ТСН".

Ребенок не был вакцинирован - родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. При обследовании семьи, вирус также был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит — вирусная инфекция.

Полиомиелит: что нужно знать о болезни

Это острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

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Читайте такжеОграничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кориБолезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы несмотря на лечение, необратимы. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые — чаще через грязные руки, пищу и воду.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. Его срочно доставили на лечение в медицинское учреждение в столице. Сейчас парню намного лучше.