Школьник из Днепра, который впал в кому после инсульта, начал ходить

Стало известно, как чувствует себя 9-классник из Днепра Влад Щирый / Фото Наше місто

В начале сентября стало известно, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. Его срочно доставили на лечение в медицинское учреждение в столице. Сейчас парню намного лучше.

Влад учится в средней школе №96 в 9-В классе. Заболел парень в начале августа. Сильная головная боль закончилась инсультом и комой, передает Наше місто.

Подростка транспортировали в Киев, где медики поставили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Чтобы парень жил, ему была необходима операция, стоимостью около 200 тысяч гривен. Деньги на нее собирали неравнодушные граждане. Влада успешно прооперировали.

На днях мама мальчика сообщила, что ее сын впервые вышел на прогулку.

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"Мы уже месяц дома. С Владом каждый день, кроме выходных, занимается педагог. Он учится заново ходить и работать рукой, пока плохо видит, есть страхи упасть. Но мы с ними боремся! Власть постоянно навещают друзья и одноклассники. У него отличная группа поддержки ", — рассказала мама мальчика.

Фото nashemisto.dp.ua

В конце октября женщина с сыном снова будут ехать в Киев на дообследование.

Как сообщал Главред, в Херсонской области 12-летнему мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки в детском лагере. В состоянии глубокой комы Тимофея Дегальцева госпитализировали. Позже стало известно, что мальчик умер.