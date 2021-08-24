В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

"Скорая" забрала мальчика в больницу в бессознательном состоянии с судорогами/ скриншот

В Херсонской области 12-летнему мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки в детском лагере. В состоянии глубокой комы его госпитализировали.

Сейчас 12-летний Тимофей Дегальцев из Запорожья находится в Генический больнице на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

У мальчика была остановка сердца, но врачам удалось спасти его. Диагноз пока не установлен. "Скорая" забрала его в больницу в бессознательном состоянии с судорогами.

Как сообщал Главред, в Харькове бывший полицейский из Запорожья и двое его друзей избили парня, который, по их мнению, у одного из них украл телефон. Вора отыскали и избили до потери сознания. Его душили и били палкой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигурантов преступления, которым грозит уголовная ответственность. Парень, якобы укравший телефон, в результате избиения находится в коме.