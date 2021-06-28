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Били палкой и душили: в Харькове бывший коп, МЧСник и китаец до комы избили укравшего телефон парня

28 июня 2021, 12:03
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Укравшего смартфон парня избили до потери сознания – он впал в кому.

кулак, драка, избиение
В Харькове избили парня, укравшего смартфон за 20 тысяч гривен / pexels.com

В Харькове бывший полицейский из Запорожья и двое его друзей избили парня, который, по их мнению, у одного из них украл телефон. Вора отыскали и избили до потери сознания. Его душили и били палкой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигурантов преступления, которым грозит уголовная ответственность. Укравший телефон в результате избиения находится в коме.

"Парень в Харькове украл мобильный телефон у бывшего полицейского из Запорожья. Тот разыскал обидчика и, вместе со своими друзьями, мчсником и китайцем, сначала требовали вернуть мобилу (стоимость которой 20 тыс грн), затем, получив отказ, тупо избивали и душили типа. Все трое задержаны. Вор в коме", - сообщает местный Telegram-канал Труха.

В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха
В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха
В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха

В Сети опубликованы кадры жестокого избиения вероятного вора, которого били палкой и душили. Очевидцы просили прекратить действия, но пытки продолжались. Полиция задержала фигурантов самосуда, а "вора" забрала машина Скорой помощи. Теперь лицам, которые его избили, грозит уголовная ответственность.

Внимание, видео 18+

Избиение в Харькове

  • В Харькове на Новых домах 11 июня 16-летний местный житель нанес серию ударов кулаками и ногами 14-летней школьнице. У девушки сломан нос. Его поймали и заставили извиниться. Как выяснилось позже, это не первый подобный инцидент с его участием.
  • Фигуранту уголовного дела – 16-летнему Александру Таранику – грозит до 5 лет тюрьмы. Он записал новое видео с извинениями.
новости Харькова происшествие
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