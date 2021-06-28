Били палкой и душили: в Харькове бывший коп, МЧСник и китаец до комы избили укравшего телефон парня

В Харькове избили парня, укравшего смартфон за 20 тысяч гривен / pexels.com

В Харькове бывший полицейский из Запорожья и двое его друзей избили парня, который, по их мнению, у одного из них украл телефон. Вора отыскали и избили до потери сознания. Его душили и били палкой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигурантов преступления, которым грозит уголовная ответственность. Укравший телефон в результате избиения находится в коме.

"Парень в Харькове украл мобильный телефон у бывшего полицейского из Запорожья. Тот разыскал обидчика и, вместе со своими друзьями, мчсником и китайцем, сначала требовали вернуть мобилу (стоимость которой 20 тыс грн), затем, получив отказ, тупо избивали и душили типа. Все трое задержаны. Вор в коме", - сообщает местный Telegram-канал Труха.

В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха

В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха

В Харькове три человека жестоко избили укравшего телефон парня / Telegram-канал Труха

В Сети опубликованы кадры жестокого избиения вероятного вора, которого били палкой и душили. Очевидцы просили прекратить действия, но пытки продолжались. Полиция задержала фигурантов самосуда, а "вора" забрала машина Скорой помощи. Теперь лицам, которые его избили, грозит уголовная ответственность.

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Избиение в Харькове