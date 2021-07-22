Отравление в лагере на Прикарпатье: 10 детей и один взрослый госпитализированы с рвотой и диареей

Дети заболели почти сразу — на третий-четвертый день пребывания в лагере. Предполагают, что кто-то мог приехать уже больным.
В Татарове на Прикарпатье закрыли на дезинфекцию детский лагерь. Родители были вынуждены забрать домой 120 детей из-за вспышки ротовирусной инфекции. Впрочем, как заявили руководители лагеря, деньги за несостоявшийся отдых вернули, а заболевшим оплатили лечение.
На прошлой неделе 11 отдыхающих в возрасте от 13 до 15 лет и один взрослый — работник лагеря — были госпитализированы с высокой температурой, рвотой и диареей. Они заболели почти сразу — на третий-четвертый день пребывания в лагере. Предполагают, что кто-то из детей мог приехать уже больным, передает ТСН.
После того как были отобраны смывы и пробы, у детей нашли ротавирус.
"Это такое заболевание, которое распространяется больше всего среди детей, то есть если один ребенок имеет ротавирус, то с большой вероятностью будут иметь и другие", — рассказала главный инфекционист Татарова Надежда Алексашенко.
Массовые отравления в детских лагерях - о чем ранее писал Главред:
- В 2019 году в селе Лазурное Херсонской области в пансионате Буревестник произошло массовое отравление. В инфекционное отделение Скадовской центральной больницы больницы были госпитализированы 14 детей в возрасте от 8 до 14 лет.
- Тем же летом в Одесской области в пгт Сергеевка с пищевым отравлением были госпитализированы 46 детей. У детей диагностировали дизентерию Флекснера.
- В июле 2018 года из-за отравления 60 детей в летнем лагере в Донецкой области работа учреждения была остановлена. Всего в лагере оздоравливалось 134 ребенка.