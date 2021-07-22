Отравление в лагере на Прикарпатье: 10 детей и один взрослый госпитализированы с рвотой и диареей

Детский лагерь в Татарове закрыли на карантин / скриншот

В Татарове на Прикарпатье закрыли на дезинфекцию детский лагерь. Родители были вынуждены забрать домой 120 детей из-за вспышки ротовирусной инфекции. Впрочем, как заявили руководители лагеря, деньги за несостоявшийся отдых вернули, а заболевшим оплатили лечение.

На прошлой неделе 11 отдыхающих в возрасте от 13 до 15 лет и один взрослый — работник лагеря — были госпитализированы с высокой температурой, рвотой и диареей. Они заболели почти сразу — на третий-четвертый день пребывания в лагере. Предполагают, что кто-то из детей мог приехать уже больным, передает ТСН.

После того как были отобраны смывы и пробы, у детей нашли ротавирус.

"Это такое заболевание, которое распространяется больше всего среди детей, то есть если один ребенок имеет ротавирус, то с большой вероятностью будут иметь и другие", — рассказала главный инфекционист Татарова Надежда Алексашенко.

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