На Одесчине в лагере отравились десятки детей

Массовое отравление произошло в лагере на Одесчине / УНИАН

В Одесской области в пгт Сергеевка с пищевым отравлением госпитализированы 46 детей.

Массовое отравление произошло в ГП Оздоровительно-спортивный лагерь Медик – 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет, у 46 из них одинаковые симптомы: рвота и высокая температура.

Состояние детей – легкой и средней тяжести, предварительный диагноз – острый энтероколит.

32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.

"Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксикационной терапий", - сообщила исполняющая обязанности председателя ОГА Шаталова Светлана Николаевна.

В целях установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Ранее на Николаевщине в лагере отравились 40 детей-льготников.