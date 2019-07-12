На Одесчине в лагере отравились десятки детей

Полиция открыла уголовное производство.
В Одесской области в пгт Сергеевка с пищевым отравлением госпитализированы 46 детей.
Массовое отравление произошло в ГП Оздоровительно-спортивный лагерь Медик – 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет, у 46 из них одинаковые симптомы: рвота и высокая температура.
Состояние детей – легкой и средней тяжести, предварительный диагноз – острый энтероколит.
32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.
"Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксикационной терапий", - сообщила исполняющая обязанности председателя ОГА Шаталова Светлана Николаевна.
В целях установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Ранее на Николаевщине в лагере отравились 40 детей-льготников.