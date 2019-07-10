Алибасова разоблачили: отравление Кротом было тщательно спланировано

Болезнь Алибасова оказалась инсценировкой / Телеграм

В России разоблачили известного продюсера Бари Алибасова утверждением, что история с отравлением веществом для промывки труб Крот была спланированной пиар-акцией.

Помощник Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации. Фрагмент их переписки был показан в эфире программы На самом деле на Первом канале.

Представитель продюсера якобы искал причины, которые могут стать основанием для лечения в больнице.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", — написал помощник.

Читайте такжеАлибасов попал в реанимацию: чем он отравился на самом делеПосле обнародования скриншотов Алибасов нервно покинул студию. Ранее он заявлял, что не может вспомнить ни название больницы, в которой лежал, ни марку жидкости, которой отравился. Много неточностей нашли и в рассказе сына продюсера.

Телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил всех участников происшествия к себе в программу и пытался выяснить истину. Однако Алибасов с сыном проверку не прошли, а хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.

Как известно, ранее Алибасов сорвал съемки на российском Первом канале из-за проверки на детекторе лжи. Она показала, что артист намеренно выпил жидкость для прочистки труб Крот в небольшом количестве, чтобы серьезно не повредить органы пищеварения.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.