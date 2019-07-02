Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале из-за детектора лжи

Бари Алибасов "откосил" от съемок в студии Первого канала / pronedra.ru

Известный продюсер Бари Алибасов, недавно получивший ожог 4 степени, сорвал съемки на российском Первом канале.

Как сообщает издание Собеседник, он попросту не приехал в студию передачи "На самом деле".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Алибасов должен был в эфире ток-шоу пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы, которые касаются его отравления. У части экспертов были сомнения - версия с отравлением могла быть просто постановкой, которая была разыграна Алибасовым для повышения внимания к себе и группе На-На.

В студии уже собрались гости, включая родственников Алибасова, а также его сына и приглашенных экспертов, однако в последний момент скандальный продюсер все переиграл и не явился в Останкино.

"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках", — цитирует "Собеседник" одного из зрителей.

Руководство программы тщетно пыталось дозвониться до Алибасова несколько часов. Когда наконец удалось с ним связаться, тот объяснил, что не прибудет на съемки из-за плохого самочувствия. Позже Алибасов подвтердил, что все-таки приедет в студию и пройдет проверку на детекторе лжи.