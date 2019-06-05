Дочь Шукшиной ответила на обвинения в отравлении Алибасова

Внучку жены Алибасова обвинили в отравлении продюсера / Дни.ру

Анна Шукшина, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, отвергла обвинения в том, что это она отравила продюсера Бари Алибасова.

Как сообщает Газета.Ru, обвинения в адрес Анны озвучил актер Станислав Садальский.

"Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся", - сказала она.

Садальский, помимо обвинений в отравлении Алибасова, назвал Анну "спиногрызом".

"Сами не могут заработать. Только бабку рвут на части", - заявил он.

Анна Шукшина утверждает, что информации о состоянии здоровья Алибасова у нее нет, поскольку она еще не посещала больницу.

"На данный момент к нему никого не пускают", — уточнила она.

Как известно, в прошлом году Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как ранее сообщалось, Бари Алибасов, которого доставили в больницу ночью, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Продюсера перевели в токсикологию НИИ им. Склифосовского.