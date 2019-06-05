Госпитализация Алибасова: появились диагноз и подробности его состояния

Сообщили о состоянии Бари Алибасова / Известия

Бари Алибасов, которого доставили в больницу ночью, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Продюсера перевели в токсикологию НИИ им. Склифосовского, сообщают РИА Новости.

"Состояние тяжелое, температура 36,9", — уточнил источник издания.

Информацию о состоянии Алибасова также подтвердили в справочной службе медучреждения.

А пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин сообщил, что продюсера не ставили на аппарат искусственного дыхания, он в сознании, но у него 4 степень ожога желудка.

"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы", - объяснил Горожанкин.

Он добавил, что в самом лучшем случае реабилитация Алибасова займет месяцы.

Как ранее сообщалось, Алибасов подает иск в суд против экс-солиста коллектива Владимира Левкина, который на своей афише использует название легендарной певческой четверки.