Ожог пищевода: в Москве экстренно госпитализировали Бари Алибасова

Бари Алибасов госпитализирован с ожогом пищевода / Дни.ру

В Москве попал в реанимацию российский продюсер Бари Алибасов после употребления жидкости, которую он принял за воду.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Алибасов выпил жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире на Мерзляковском переулке в Москве.

"Продюсер подумал, что это вода, но в стакане было сильнодействующее вещество для прочистки труб Крот. Бари Каримович получил сильный ожог пищевода, но медики уверены, что все будет хорошо", - сказано в сообщении.

Медики пытались промыть желудок артиста, однако это не принесло желаемого эффекта. Впоследствии В результате Алибасова отправили в токсикологическое отделение НИИ им. Склифосовского.

Сын продюсера в комментарии РИА Новости заявил, что врачи сделали все необходимые процедуры, и на настоящий момент здоровью отца ничего не угрожает.

Как ранее сообщалось, Алибасов подает иск в суд против экс-солиста коллектива Владимира Левкина, который на своей афише использует название легендарной певческой четверки.