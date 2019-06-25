Не испивший КРОТа Алибасов заработал на своей болезни миллионы

25 июня 2019, 14:06

Бари Алибасов заработал миллионы, пока валялся в реанимации, изображая из себя смертельно больного.

Бари Алибасов
Бари Алибасов заработал на отравлении миллионы/ РИА

Знакомые Бари Алибасова, который якобы обпился КРОТа, сообщают, что он при помощи сына заработал на своей болезни неплохие деньги.

Подробности махинаций рассказала бывший директор Джигурды Антонина Саврасова изданию КП.

"Отравление Бари - это фейк! Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе - там все сгорит!", - заявила онаю

Она отметила, что поведение Алибасова вполне совпадает с историей.

"Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал. Я хорошо знаю Алибасова. Он гений пиара. Вот и устроил пиар-кампанию. И повод есть - 30-летие группы На-На, их юбилейный гастрольный тур. Уверена, все было спланировано с самого начала", - добавила она.

Она также уточнила, за за ролик с "промыванием", Алибасов заработал около 10 тысяч долларов, и что снять его - не проблема, ведь это стандартная процедура, если сообщить врачам, что выпил что-то не то.

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"В шоу Малахова ему за первое после болезни интервью дали 300 тыс. руб. А потом Бари и сам пришел в студию Привет, Андрей! за 500 тыс. руб. И это еще не финал, другие программы готовятся. По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу На-На", - объяснила она.

По предварительным расчетам, Алибасов заработал на произошедшем более 2 млн.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

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